OFFICIEEL: Rode Duivel verlaat Serie A en gaat bij Duitse traditieclub voetballen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De transfer van Samuel Mbangula is afgerond. De 21-jarige flankaanvaller verlaat Juventus FC en gaat voor Werder Bremen voetballen.

Het is officieel. Samuel Mbangula is niet langer een speler van Juventus FC. De Brusselaar zette zijn krabbel onder een contract tot 2030 bij Werder Bremen.

Mbangula wil in de Bundesliga op zoek gaan naar speelminuten. Onze landgenoot verkiest het project van Werder Bremen boven onder meer AFC Bournemouth, VfB Stuttgart en Bologna FC 1909.

Van Anderlecht naar Turijn

Mbangula verruilde RSC Anderlecht in 2020 voor De Oude Dame. Na enkele seizoenen in de jeugdreeksen debuteerde hij in 2024 voor de hoofdmacht van de Italiaanse grootmacht.

De effectieve doorbraak van de Rode Duivel - hij werd al geselecteerd, maar wacht nog op een eerste cap - in Turijn bleef uit. Het is dé reden waarom Mbangula nu voor een transfer kiest.

Tien miljoen euro plus bonussen

Werder Bremen betaalt tien miljoen euro voor Mbangula. De totale transfersom kan via een bonussensysteem oplopen tot twaalf miljoen euro.