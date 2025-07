OFFICIEEL: KAA Gent kan deftig aan transferzomer beginnen dankzij transfer Watanabe

Tsuyoshi Watanabe zal dit seizoen geen speler meer zijn van AA Gent. De Japanner vertrekt naar de Eredivisie waar Feyenoord al langer om zijn diensten hengelde. Na het vertrek van Brown en Watanabe hebben de Buffalo's nu middelen om inkomend nog iets te doen.

Het is officieel, Tsuyoshi Watanabe verlaat Gent om zich bij Feyenoord aan te sluiten. De Japanse international heeft een contract ondertekend bij de Nederlandse club tot 2029.

Sinds zijn komst bij de Buffels in juli 2023 heeft de centrale verdediger precies 100 wedstrijden gespeeld met de Gentenaren. Zelfs zes doelpunten en vier beslissende passes staan op zijn naam.

De speler heeft zich al bij de groep van Robin van Persie gevoegd, die momenteel op trainingskamp is in Duitsland. De eerste officiële wedstrijd van de Eredivisie-club is op dinsdag 5 augustus. De ploeg van de voormalige aanvaller zal het opnemen tegen Fenerbahçe in de heenwedstrijd van de derde kwalificatieronde van de Champions League.

"Ik ben ontzettend blij dat alles is afgerond en ik officieel een speler van Feyenoord ben. Feyenoord is een prachtige club, rijk aan geschiedenis, waar altijd gestreden wordt voor titels", aldus de Japanner.

"En in Rotterdam zal ik ook een landgenoot tegenkomen, Ayase Ueda, die ik ken van het nationale team. Ik kijk ernaar uit om De Kuip te ontdekken en de supporters te begroeten", besluit hij.