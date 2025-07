Officieel: Union SG heeft opvolger voor Moris beet, en hij kent de Pro League al goed

Union Saint-Gilloise was op zoek naar een nieuwe doelman sinds het vertrek van Anthony Moris naar Saoedi-Arabië. De Brusselaars hebben zijn opvolger gevonden.

Vic Chambaere heeft zich goed laten zien tijdens de voorbereidingswedstrijden en de Supercup, maar Union heeft duidelijk gemaakt het op zoek is naar een nieuwe eerste doelman met meer ervaring. Het is namelijk niet zo eenvoudig om Anthony Moris te vervangen vlak voor een seizoen in de Champions League.

In zijn zoektocht kan Union altijd rekenen op de database en detectietools van Brighton, toonaangevend op het gebied van scouting. Maar dit keer versterken de Brusselaars zich met een speler die al onder contract staat bij de Seagulls.

Een ex-Pro League-speler vervangt Moris

Union heeft de komst van Kjell Scherpen aangekondigd. De Nederlandse doelman, die meer dan twee meter lang is, komt binnen via een definitieve transfer, met een contract van drie jaar.

Brighton had vijf miljoen uitgegeven om hem vijf jaar geleden weg te halen bij Ajax. Maar hij heeft zich daar nooit echt weten te vestigen, dus leenden de Engelsen hem uit aan Oostende, Vitesse en Sturm Graz.

Zijn uitleenbeurt in Oostenrijk bleek overtuigend. Vorig seizoen liet hij zich bijvoorbeeld gelden in de Champions League, die hij over een paar maanden opnieuw zal spelen.