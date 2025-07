Heeft Samuel Eto'o zijn slag thuisgehaald? Marc Brys stapt per direct op als bondscoach van Kameroen

Marc Brys is niet langer de bondscoach van Kameroen. De Belgische coach heeft zelf zijn taken neergelegd.

Marc Brys neemt per direct ontslag als bondscoach van Kameroen. De Belgische coach werd al sinds zijn aanstelling tegengewerkt door onder anderen Samuel Eto'o, maar nu is de maat helemaal vol.

Als reden voor het ontslag heeft Brys aan dat hij en zijn staf al twee maanden niet betaald zijn. Het Laatste Nieuws weet dat Brys eveneens beweert dat hij recht heeft op de volledige uitbetaling van zijn contract tot 2028.

Wat is de reactie van de Kameroense voetbalbond?

Fecafoot (Kameroense voetbalbond, nvdr.) laat weten akte te hebben genomen van de éénzijdige verbreking van de overeenkomst door Brys. Een verdere reactie is er niet.

Het Kameroens avontuur van Brys loopt al vanaf dag één mis. De coach werd aangesteld door het Kameroense ministerie voor Sport, terwijl Eto'o aan het hoofd van de Kameroense voetbalbond staat. Laatstgenoemde kon dan ook niet met onze landgenoot om.

Sabotage

Eto'o stond meermaals neus aan neus met Brys, liet trainingskampen annuleren en probeerde zelfs stokken in de wielen te steken in de voorbereiding van interlands. Die chaos is alvast voltooid verleden tijd voor Brys.