Het succes van Club Brugge uitgelegd? "Club kopieerde het model van KAA Gent"

Club Brugge begint dit weekend met grote ambities aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. De Supercup werd al gewonnen, maar het zijn vooral de financiële cijfers die indruk maken.

Door een reeks lucratieve transfers, met onder meer Maxim De Cuyper (20 miljoen euro) en Chemsdine Talbi (20 miljoen euro), lonkt een recordomzet van meer dan 100 miljoen euro. Volgens sporteconomen Wim Lagae en Trudo Dejonghe is dit financiële succes het resultaat van een uitgekiende strategie.

“Club kopieerde het model van KAA Gent: jong talent goedkoop halen en met veel winst doorverkopen”, zegt Dejonghe in KVW. Maar Club gaat verder, benadrukt Lagae. “Het is uitgegroeid tot een echt entertainmentmerk, met trouwe fans en een sterke commerciële structuur.”

De solide infrastructuur speelt daarin ook een grote rol. Het moderne Belfius Base Camp in Westkapelle is een troef bij onderhandelingen met jonge talenten. “Als ze dat zien, zijn ze meteen overtuigd”, aldus Lagae. Ook de medische en sportieve omkadering wordt als top beschouwd, wat de aantrekkingskracht van Club alleen maar versterkt.

Toch kent het succes ook een schaduwzijde. “Clubliefde bestaat amper nog”, zegt Dejonghe. Zelfs jeugdproduct De Cuyper koos snel voor een avontuur bij Brighton. Club Brugge is voor veel spelers niet het eindpunt, maar een tussenstop richting de Premier League of Bundesliga. Dat zet druk op de sportieve staf om steeds opnieuw te bouwen.

Niet zoals Anderlecht

Bovendien zijn er risico’s. “Niet elke transfer slaagt”, zegt Dejonghe. “Denk aan Yaremchuk, Boyata of Nilsson. Zulke flops kunnen het model ondergraven. Kijk naar clubs als Anderlecht of Gent, waar misrekeningen sportief én financieel hard aankwamen.”

Met zoveel vertrekkers is de grote vraag of Club Brugge sportief sterk genoeg blijft om opnieuw de titel te grijpen én de voorrondes van de Champions League te overleven. Een groter budget is geen garantie op succes, waarschuwt Lagae: “In voetbal blijft alles mogelijk. Union werd kampioen met een veel kleiner budget en een stadion zonder vip-ruimte.”

Toch hoeft Club niet paniekerig te zijn, besluit Dejonghe. “Door de sterke transferinkomsten is er voldoende cash. Zolang Club verstandig blijft budgetteren en geen onzekere inkomsten incalculeert – zoals Anderlecht ooit wél deed – kan het de balans tussen sportieve ambities en financiële stabiliteit bewaren.”