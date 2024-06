Deschamps en Griezmann komen in koor met onthullende boodschap over vedette Kylian Mbappé

Al enkele dagen houdt de neusbreuk van Kylian Mbappé, toch wel dé vedette op het EK, de voetbalwereld in de ban. Deschamps en Griezmann hebben de pers toegesproken daags voor de ontmoeting met Oranje.

Uiteraard was er op die persconferenties vooral aandacht voor de toestand van Kylian Mbappé. De Fransen konden klare wijn schenken. "Ik kan bevestigen dat Kylian zich beter voelt en alles goed evolueert. Alles lijkt prima te gaan. We gaan er alles aan doen opdat Kylian beschikbaar is voor de wedstrijd van morgen", verklapt Deschamps.

Het nieuws van de Franse bondscoach zal de fans van Les Bleus en Mbappé zelf gelukkig stemmen, terwijl Nederland het ongetwijfeld liever niet tegen hem had moeten opnemen. "Het gaat goed met Kylian", vertelde Antoine Griezmann ook nog eens. "We zullen zien of hij morgen speelt of niet. Indien niet, dan moeten we ons aanpassen."

Ondertussen gaan online de eerste beelden rond van het masker dat Mbappé zal dragen indien hij in actie komt. De sterspeler joeg de speculatie over hoe dat er zou uitzien zelf nog wat de hoogte in. Het eindresultaat mag gezien worden. Het fraaie masker met de kleuren van zijn land dreigt nu al legendarisch te worden.