"Dit is puur diefstal": Nederland en Frankrijk leveren spektakel, doelpunt dubieus afgekeurd

Nederland en Frankrijk wonnen op speeldag 1 hun wedstrijd op het EK in Duitsland. Tegen elkaar konden ze dus een prima zaak doen met oog op de achtste finales - al lijken ze met een puntendeling ook beiden te kunnen profiteren.

Nederland en Frankrijk hadden op de eerste speeldag gewonnen van Polen en Oostenrijk en konden met een nieuwe overwinning dus een gooi doen naar de groepswinst op dit EK. Een ticket voor de achtste finales was sowieso de inzet.

Bij Frankrijk werd gekeken naar Kylian Mbappé. Zou hij er bij zijn na zijn gebroken neus uit de eerste speeldag? Uiteindelijk begon hij op de bank, maar ook zonder hem namen de Fransen de match snel in handen.

How’s this Xavi Simons goal office ? France just robbed Netherlands. pic.twitter.com/yLAeieEITy — Jacky (@MCFC_Jacky) June 21, 2024

Uiteindelijk werd het een spektakelrijk duel, waarbij beide ploegen de nodige kansen kregen om een doelpunt te maken. Zeker in de eerste helft was het eigenlijk gek dat we met 0-0 gingen rusten, want we kregen een karrenvracht kansen.

Xavi Simons ziet doelpunt afgekeurd

Gescoord werd er echter niet en daardoor kregen de Nederlanders stilaan het gevoel dat er iets meer mogelijk was. Ze scoorden uiteindelijk ook op een diefje, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel.

Xavi Simons tikte de 1-0 tegen de touwen, maar Dumfries hinderde vanuit buitenspelpositie de doelman van Frankrijk. En zo ging het feestje uiteindelijk niet door. Frankrijk probeerde nog de bakens te verzetten, maar het bleef bij een 0-0. Toch zegt dat niets over het geleverde spel en het spektakel.