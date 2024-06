Analisten laten zich uit over de contractverlenging van Domenico Tedesco vóór EK: "Dan ligt hij buiten en moet je ontslagpremie betalen"

Of het zaterdagavond en/of woensdagavond nu goed of slecht afloopt voor de Rode Duivels, voor Domenico Tedesco stopt het avontuur bij de Belgen sowieso niet. Hij verlengde al voor het EK zijn contract bij de Belgen. En daar stellen sommige mensen zich toch wel wat vragen bij.

Voor Franky Van der Elst is het niet per se een probleem dat het contract van Tedesco al verlengd is. "Voor mij moet een resultaat ook niet altijd gebonden zijn aan een contract voor een bondscoach. Natuurlijk is een resultaat wel belangrijk."

En toch: "Je kan doelstellingen hebben, maar soms haal je de doelstelling niet door redenen waar je geen vat op hebt. Het moet niet altijd gebonden zijn aan het resultaat en je moet breder kunnen kijken, al is dat in het voetbal niet vaak het geval."

"Ze wilden dat hij met vertrouwen en een goed gevoel aan het EK zou beginnen. Je kan ook niet zeggen dat het zijn fout is dat ze geen doelpunt hebben gemaakt tegen Slovakije." Een mening die wel niet door iedereen werd gedeeld.

Het gaat om resultaten

Zo pikte Denis van Wijk meteen in bij Sporza: "Een doelstelling halen, ok. Goed werk leveren, perfect. Zijn de resultaten niet goed, dan ligt hij buiten. Zo simpel is het. Je gaat me niet vertellen dat als ze de knock-outfase niet halen ..."

"Neen, dan is zijn functie niet meer houdbaar. De publieke opinie gaat zeggen dat het slecht is, je moet een nieuwe bondscoach aanwerven en hem een ontslagpremie geven. De resultaten bepalen alles. Alle andere toplanden wonnen wel en daar gaat het om."