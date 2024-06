Cruciale match voor Duivels, maar ook D-day voor Vertonghen: hier zal veel van af hangen

De Rode Duivels moeten vanavond winnen tegen Roemenië om hun kansen om door te stoten gaaf te houden. Geen enkele waarnemer die eraan twijfelt dat Jan Vertonghen vanavond in de ploeg komt om de verdediging te versterken. D-day voor Vertonghen, want zijn onmiddellijke toekomst hangt er ook vanaf.

De twijfelaar in Vertonghen is er nog altijd niet uit wat hij na dit toernooi gaat doen. Het antwoord daarop zal komen nadat hij zijn laatste match op dit EK gespeeld heeft. Naast een persoonlijke uitdaging worden de komende matchen ook gezien als ultieme test.

Het hart van Vertonghen is immers duidelijk: doorgaan. "Ik wil nog steeds elke minuut spelen", zei hij deze week nog. Het is het hoofd waar de twijfel ronddwaalt. "Kan mijn lichaam het nog aan? Haal ik nog een hoog genoeg niveau?" Dat zijn de vragen waar hij mee worstelt terwijl de buitenwereld vindt dat hij gerust nog minstens een jaar kan doorgaan.

Vertonghen is veeleisender dan de buitenwereld

Maar Vertonghen is veeleisend voor zichzelf. Hij wil niet gewoon een meeloper worden. 'Lead by example', dat is wat hij nog steeds wil doen. De jonge gasten begeleiden door hen op het veld te tonen waar ze naartoe moeten. Als hij van zichzelf vindt dat hij dat niet meer kan, is het gedaan.

Het mooiste compliment zou echter moeten zijn dat het al weken over hem gaat en hoe dringend de Rode Duivels zijn métier en kwaliteit nodig hebben. Bij de bondscoach is er ook nooit enige twijfel geweest. En toch wil Vertonghen zijn 'Last Dance' bij de nationale ploeg op een deftige manier afsluiten.

Geen twijfel bij Tedesco of Fredberg

Een nieuwe blessure, een mindere prestatie... het kan hem allemaal duwen naar die onvermijdelijke beslissing die ze bij Anderlecht liever nog zover mogelijk vooruit duwen. Voor Vertonghen wil Jesper Fredberg wachten om een extra verdediger te contacteren. Zo hoog staat hij ook bij de Denen van paars-wit aangeschreven.

Vertonghen amuseert zich nog bij Anderlecht en de Duivels. Daarom wordt de match tegen Roemenië voor hem ook zo belangrijk. Na Qatar wil hij geen nieuwe ontgoocheling. Een hele natie hoopt samen met hem.