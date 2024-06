Marc Degryse heeft duidelijk advies voor bondscoach Tedesco

Volg België nu via WhatsApp!

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Roemenië beantwoorde had Marc Degryse een duidelijke visie op het spel van de Rode Duivels.

Bij Het Laatste Nieuws beantwoordde Marc Degryse enkele vragen van de lezers. Bovendien gaf hij ook raad aan bondscoach Domenico Tedesco onder andere over wie in het middenveld moet spelen naast De Bruyne.

Daarin is Degryse zeer duidelijk: “Ik kies voor De Ketelaere op het middenveld en gooi met Mangala een zes overboord", linkt het bij Degryse. "Mijn gevoel zegt dat De Ketelaere, nog meer dan Tielemans, goed klikt met De Bruyne."

"Bovendien kan hij in de bal komen en voor diepgang en verrassing zorgen. Daarnaast wil ik Bakayoko en Doku op de flanken zien. Daarbij is het vooral belangrijk dat Doku op links speelt, zijn beste positie.”

Ook over het spel van de Belgen had Degryse een mening: “Vooral dat hij het simpel moet houden. Speel in een 4-3-3 en probeer de buitenspelers dreigend te maken, daar liggen onze kwaliteiten."

"Daarnaast moeten de centrumspelers zo dicht mogelijk bij Lukaku komen en moet er alles aan gedaan worden om De Bruyne zo dominant mogelijk te maken. Zoals Spanje het heel goed doet.”