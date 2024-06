🎥 Het Eiland als inspiratiebron voor 'exclusieve gesprekken' tussen Vercauteren en Tedesco: "Niet twijfelen é, Michel"

šŸŽ„ Het Eiland als inspiratiebron voor 'exclusieve gesprekken' tussen Vercauteren en Tedesco: "Niet twijfelen Ć©, Michel"

Na de 0-1 nederlaag tegen Slovakije was er veel kritiek op de Rode Duivels en zeker ook op bondscoach Domenico Tedesco. Die had een paar rare keuzes gemaakt met Carrasco op de linksachter onder meer. Tegen Roemeniƫ was het dan weer veel beter.

Enkel de efficiëntie ontbrak nog een beetje, maar het doet toch echt wel het beste vermoeden wat de Rode Duivels lieten zien tegen Roemenië met oog op de wedstrijd tegen Oekraïne op de slotspeeldag op woensdagavond. De Rode Duivels hebben aan een punt tegen Oekraïne genoeg om zeker te zijn van de achtste finales, al gaat Tedesco naar eigen zeggen vol voor de winst. Groepswinst zou de Rode Duivels ook zeker geen windeieren leggen. @sporzavoetbal De trein is vertrokkeeeeeeeeen! šŸš‚šŸ‡§šŸ‡Ŗ #EURO2024 ā™¬ origineel geluid - Sporza Voetbal Dan komt er namelijk een 'makkelijkere' tabelhelft voor de Belgen, al weet je daar ook nooit mee waar het uiteindelijk toe zal gaan leiden. De vraag is verder hoe er de voorbije weken intern zou zijn gesproken tussen Tedesco en pakweg Frank Vercauteren. Het Eiland als inspiratiebroen Bij Sporza zijn ze creatief aan het werk gegaan met die vraag en hebben ze een aantal fictieve gesprekken gemonteerd over wat Tedesco en Vercauteren tegen elkaar zouden kunnen gezegd hebben. En daarbij zochten ze inspiratie in de humor. Er werden namelijk een aantal fragmenten uit Het Eiland gebruikt, met gesprekjes tussen Michel Drets en Bucky Laplasse. Een epische reeks die nu ook op andere manieren wordt gebruikt. Is de trein vertrokken, Michel?