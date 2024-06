Kevin De Bruyne en Amadou Onana schatten de kansen van Rode Duivels tegen Frankrijk in: "Voor hen is het ook geen cadeau hoor"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tegen Oekraïne konden de Rode Duivels niet overtuigen, maar veel tijd om te recupereren hebben ze niet. Maandag wacht alweer een topwedstrijd tegen Frankrijk.

De Rode Duivels hadden het zichzelf een pak makkelijker kunnen maken. Bij groepswinst zouden ze aan de 'makkelijkere' kant van de tabel terechtkomen. Nu moeten ze eerst voorbij Frankrijk, en als dat lukt zullen er nog toplanden volgen.

Frankrijk is natuurlijk geen cadeau, dat beseffen alle Rode Duivels wel. Kevin De Bruyne schat de kansen gelijk in. "50/50", is hij heel duidelijk.

Geen revanchegevoelens bij KDB

De Rode Duivels hebben geen al te beste herinneringen aan Frankrijk in de recente geschiedenis. Op het WK 2018 werd België in de halve finale naar huis gestuurd door de Fransen. Toen eindigde het op 1-0.

Revanchegevoelens heeft De Bruyne echter niet. "Dat is al zes jaar geleden. Wat voor nut heeft het nog om terug te kijken naar wat er toen is gebeurd?"

Amadou Onana blijft er ook rustig onder. Hij weet dat de Duivels het hun tegenstander niet makkelijk zullen maken. "Voor Frankrijk is het ook geen cadeau om ons te treffen hoor. Ze weten dat we heel gevaarlijk kunnen zijn."