Didier Deschamps scoort geen punten bij Franse media, coach onderbreekt iedereen: "België heeft kwaliteit"

Didier Deschamps opende de ontmoeting met België op zijn gebruikelijke manier. Hij liet geen enkele journalist zijn vraag stellen tot het einde, en toonde telkens zijn superioriteit. De bijna minachtende Franse coach heeft ons uiteindelijk niet veel geleerd.

Didier Deschamps verscheen minder dan 24 uur voor de achtste finale op een persconferentie. De Franse bondscoach leidde de ontmoeting met de Rode Duivels in. "Dit zijn geen groepswedstrijden meer, het is een nieuwe competitie die begint binnen de competitie. We hebben een niet zo gemakkelijk parcours gehad, net zoals België."

Les Bleus hadden hetzelfde probleem als onze Rode Duivels. Ze creëerden veel kansen, maar slaagden er niet echt in om te scoren. "We hadden er veel, en uiteindelijk heeft België net zoveel doelpunten gescoord als wij. We zijn op zoek naar efficiëntie, dat geldt voor elke wedstrijd."

"Alle grote doelpuntenmakers kunnen droge periodes hebben. Het komt niet zomaar aanwaaien, maar het is een belangrijke factor. We zullen de lat hoger moeten leggen, want aan de overkant zal er kwaliteit en stevigheid zijn."

En een mogelijke strafschoppenserie in het vooruitzicht? "Penaltyshootouts worden voorbereid omdat we informatie hebben over de tegenstander en onze spelers. Maar tussen wat we kunnen voorzien en wat er daadwerkelijk gebeurt..."

"Tijdens de laatste shootout had ik zeven wissels gemaakt tijdens de wedstrijd. Dus niet degenen die ik had bedacht, namen de penalty's. Ons doel is om daar niet te eindigen."