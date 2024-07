Inter zoekt vervanger: drama voor ex-Club Brugge-speler Tajon Buchanan op de Copa America

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tajon Buchanan maakte in januari de overstap van Club Brugge naar Inter. Veel plezier heeft hij nog niet beleefd aan zijn transfer en nu moet de Canadees opnieuw een opdoffer incasseren.

Na twee jaar verliet Tajon Buchanan in januari Club Brugge. De Canadees had er geen basisplaats meer, maar stond wel altijd in de belangstelling van Europese topclubs. Hij versierde een transfer naar Inter voor 7 miloen euro.

Veel kansen kreeg Buchanan wel niet bij de Italiaanse club. Hij speelde wel tien wedstrijden en scoorde ook één keer, maar verzamelde maar 151 minuten. Buchanan werd wel opgeroepen voor de Copa America.

Daar maakte Buchanan in drie wedstrijden al minuten, maar daar zal het bij blijven. Op training heeft Buchanan namelijk een zware blessure opgelopen. Hij werd afgevoerd met een ambulance en zou zijn scheenbeen gebroken hebben.

Buchanan staat voor een revalidatie van minstens een half jaar, waardoor hij al zeker de helft van het seizoen mist. Inter gaat volgens La Gazzetto dello Sport nog werk maken van een vervanger voor Buchanan.

Onder meer Marcos Alonso, die transfervrij vertrok bij FC Barcelona of Layvin Kurzawa, die zonder club zit nadat zijn contract afliep bij PSG, zouden twee van de opties zijn om de blessure van Buchanan op te vangen.