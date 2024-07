Afscheid in mineur voor voetballegende Kroos (die wel blij mocht zijn dat hij de match uitspeelde): "Droom is verbrijzeld"

Toni Kroos heeft zijn afscheidsmatch bij Real Madrid al gehad en gisteren speelde hij ook zijn laatste match voor de Mannschaft. De middenvelder hangt de schoenen aan de haak. Dat hij er met Duitsland uitging in de kwartfinales was wel niet het afscheid waarvan hij gedroomd had.

Kroos kreeg achteraf applaus van zowel de Duitse als de Spaanse fans. "Maar nu wil ik het niet over mij hebben", zei hij onmiddellijk na de match. "Op dit moment overheerst de teleurstelling van de uitschakeling." Kroos mocht wel blij zijn dat hij het einde van de match haalde. Al na acht minuten ontsnapte hij aan een gele kaart na een zware overtreding op Pedri, die het veld moest verlaten en niet meer in actie zal komen dit EK. En daarna weigerde ref Taylor hem nog een paar gele kaarten te geven. Maar Kroos neemt wel afscheid als een legende van het spelletje. In totaal won hij zelfs zes keer de Champions League. Met Duitsland won hij het WK in Brazilië. Een EK staat als enige niet op zijn palmares. "Ik ben blij dat ik altijd mijn steentje heb kunnen bijdragen", zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat de nationale ploeg deze goede lijn zal doorzetten." "We hadden samen een groot doel, een droom. Die is nu helemaal verbrijzeld. Het is nu pijnlijk, maar over een paar dagen gaan we beseffen dat we een goed toernooi gespeeld hebben.".