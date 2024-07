Analist komt met heel controversiële mening: "De Rode Duivels zouden niet zomaar verloren hebben van dit Duitsland of Spanje"

Spanje-Duitsland vrijdagavond was een genot om naar te kijken. De intensiteit en de spanning droop ervan af. Heel anders dan die andere kwartfinale... Analist René Vandereycken had achteraf echter een mening die niet door velen zal gedeeld worden.

Ook Vandereycken keek met plezier naar de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. “Yamal, Rodri, Williams… Ik geniet van alle drie. Ze zijn allemaal op hun manier heel belangrijk voor de ploeg. Ook Fabian Ruiz trouwens, die laat bij momenten ongelooflijke dingen zien", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

"Bij Duitsland is Rüdiger mij de laatste wedstrijden opgevallen. Hij was keihard in de duels en zijn lange ballen naar de aanvallers waren zuiver. Van Musiala, ook een schitterende speler, had ik nog iets meer verwacht op dit EK."

Het is in het algemeen niet het toernooi van de aanvallers. Mbappé, Ronaldo, Lukaku... allemaal kwamen ze niet tot scoren. "Het is niet onlogisch dat sommige offensieve spelers in deze fase van het toernooi minder uitblinken dan in de groepsfase, want de defensie die ze nu tegenkomen, is veel beter.”

Al zal deze mening niet door iedereen gesteund worden. "Spanje en Duitsland hebben een topploeg, maar ik ben niet zeker dat de Rode Duivels zomaar van hen zouden verliezen."

"België heeft een ploeg die, als ze de ruimte krijgen, van iedereen kan winnen. Maar er zijn veel fouten gemaakt op dit EK. Zeker de intrinsieke offensieve kwaliteiten zijn bij België altijd aanwezig geweest, maar ze zijn niet helemaal op de juiste manier gebruikt.”