De laatste der echte verdedigers heeft afscheid genomen... En nu Duivels? "Kinderen kunnen niet meer tackelen"

Met Jan Vertonghen zijn we de laatste echte topverdediger kwijt die ons land rijk was. Bij de Rode Duivels lopen er momenteel niet echt de profielen rond zoals Kompany, Vermaelen, Alderweireld, Vertonghen... waren. En dat heeft zijn redenen, meent Alex Teklak.

Teklak legt deels de schuld bij de kunstgrasvelden waarop de jeugd nu traint. "De kinderen die leren voetballen op kunstgrasvelden kunnen niet meer tackelen. Ze hebben een heel specifieke psychomotoriek, die gekoppeld is aan het kunstgras", vertelt hij bij de RTBF.

"Ja, het is makkelijker en goedkoper in onderhoud. Maar het bevordert het technische spel op de grond en minder het defensieve vermogen. Ze leren het duel niet meer als zodanig: het hebben van uitdagende bewegingen, weten hoe je tackles van achteren uitvoert. De verdedigende vaardigheden ontbreken."

Zo werd het voorbeeld van Zeno Debast aangehaald. Een goeie verdediger in wording, maar wel opgeleid als aanvallende middenvelder en later naar achter geschoven. Hij kan het spel lanceren, maar is verdedigend nog niet top.

"Daarom zijn clubs begonnen met het inhuren van oud-spelers om specifiek met hen te werken," vervolgt Teklak. "En het is waar dat we daar resultaten mee behaalden omdat ze het veld hadden gekend."

"Dat is heel belangrijk. We hebben elkaar nodig. Er zijn specificiteiten die voetballers hebben ervaren en die ze kunnen onderwijzen, als ze de methodologie hebben."