Gert Verheyen fileert het EK van de Rode Duivels: "Hij maakt daar geen goede beurt"

De Rode Duivels zijn ondertussen terug in België, het stof lijkt een beetje te zijn neergedaald. De voorbije weken was er heel wat te doen over de zaak. Ook Gert Verheyen had wat te vertellen over de uitschakeling van de Rode Duivels.

"De perceptie was mogelijk anders geweest als De Bruyne scoort twee minuten voor de Fransen scoren, dus we doen altijd een beetje aan scorebordjournalistiek", analyseerde Gert Verheyen het toernooi van de Belgen.

Hij ging verder bij Sporza: "Maar achteraf zou je wel dezelfde analyse maken over het spelpeil. Een gameplan is niet hetzelfde als een veldbezetting. Afwachten in balverlies op de eigen helft, dat doen nog wel grote ploegen, de Fransen doen dat ook."

"Ik stoorde me vooral aan wat er gebeurde in balbezit, daar zat mijn teleurstelling. Ik vond het raar als je met zes achteraan staat en met vier vooraan en het veld echt helemaal splitst, dat de bal dan niet sneller naar die vier vooraan gaat."

"En dat zou je dan kunnen vragen aan de bondscoach, dat had hij nu uit de doeken kunnen doen na de wedstrijd. De match en het toernooi is toch voorbij. Maar hij kwam niet verder dan zeggen dat ze de ruimte in de rug van de verdediging wilden gebruiken. Al de rest was ‘normal football’ volgens hem. Dus gewoon wat shotten."

Geen goede beurt van Tedesco

"Sorry, daar had je echt wat meer in mogen steken, zodat journalisten zouden beseffen dat er iets achter zijn beslissingen zat. Hij krijgt de kans om te laten horen wat er allemaal achter de voorbereiding van zo’n match zat…"

"Als je dan zo’n antwoord geeft, dat is geen goede beurt maken. En ook altijd maar zeggen dat je eerst moet gaan analyseren … je ziet de dag na een match altijd meer, dat klopt. Maar het is gewoon geen goede beurt maken als dat je analyse is.