Drama voor Cercle Brugge: net aangekomen en al maanden in de lappenmand

Cercle Brugge moet al snel aan de bak in de voorrondes van de Europa League tegen het Schotse Kilmarnock, nog voor de start van het seizoen zelfs. De Vereniging kreeg echter een eerste tegenslag te verwerken.

Cercle had een vervanger gevonden voor de vertrokken Hugo Siquet in de persoon van Ibrahim Diakité. Hij tekende een contract voor vier seizoenen in Jan Breydel.

Diakité is een rechtsachter en speelde afgelopen seizoen bij Reims.Cercle betaalde zo'n 700.000 betalen voor de Guinees, die van januari tot juni 2023 al een half seizoen voor Eupen speelde.

Het was de derde transfer voor Cercle. Het haalde eerder al Alama Bayo transfervrij weg bij Seraing en de gehuurde Nazinho werd definitief overgenomen van Sporting CP.

Ze zagen Diakité echter meteen voor twee maanden uitvallen met een adductorenletsel. Diakité moest de vervanger worden van Hugo Siquet, maar zal dus niet inzetbaar zijn in de Europese wedstrijden tegen Kilmarnock in de tweede voorronde van de Europa League, die er al over drie en vier weken aankomen.