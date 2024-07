Standard staat voor terugkeer van Lucien D'Onofrio en buitenlandse overnemers: er beweegt wat in Sclessin!

Standard Luik is nog steeds op zoek naar een overnemer. In de schaduw blijft Lucien D'Onofiro onderhandelen over zijn terugkeer, terwijl 777 zich terugtrekt.

Sinds de val van het fragiele kaartenhuis van 777, moet het Amerikaanse investeringsfonds zich terugtrekken en herstructureren. Sacha Tavolieri meldt dat A-Cap, een van de belangrijkste investeerders van 777 Partners, geleidelijk aan controle neemt over alle activa van de groep, inclusief investeringen in voetbalclubs. Meer potentiële overnemers bij Standard In dit verband is het plan van A-Cap om zijn investeringen alleen te concentreren in de winstgevendere clubs van Hertha Berlijn en Genoa. Met andere woorden, dit houdt in dat ze zich zullen ontdoen van de andere clubs van de groep, namelijk Vasco de Gama, Red Star... en Standard. Bij de Rouches is de zoektocht naar een overnemer urgenter dan ooit. De meest concrete piste wordt op dit moment geleid door Lucien d'Onofrio en zijn Indiase investeerders. Volgens SudInfo zullen ook een Amerikaanse investeerder, een groep buitenlandse investeerders en een Qatarese kandidaat naar verluidt een overnamebod uitbrengen.