Britse media sabelen twee 'hoofdschuldigen' van verlies EK-finale neer: "Triest om te zeggen, maar hij was louter een passagier"

De Engelse media hebben zich laten gaan na het verlies van de EK-finale. Vooral bondscoach Gareth Southgate en spits Harry Kane krijgen er duchtig van langs.

“Engelands poging om een einde te maken aan 58 jaar van pijn en teleurstelling draaide uit op een mislukking”, schrijft BBC. “En dus is er opnieuw dat gebroken hart. Want het werd in de Duitse hoofdstad gewoonweg de grond ingeboord door een superieur Spanje. Het iconische stadion zag zwart en wit."

"De Engelse supportersmassa was ervan overtuigd dat de rampjaren voorbij zouden zijn. En toen Palmer voor de 1-1 zorgde, groeide dat geloof nog meer. Maar dan kwam die ellende in de slotminuten. Er was duidelijk optimisme en vooruitgang in de acht jaar dat Southgate nu aan het roer staat. Maar geen tastbaar succes in de vorm van prijzen. En dus is het nog maar de vraag of Southgate op het WK nog bondscoach zal zijn. Het zou zomaar eens de teleurstelling te veel kunnen zijn...”

Voor Kane is BBC trouwens hard. “Hij was dé ontgoocheling. Harry lijkt niet fit te zijn en niet scherp genoeg om matchen te spelen. Hij is een schim van de spits van wereldklasse die in het verleden zo vaak scoorde voor Engeland. De Engelse fans riepen vroeg in de tweede helft luidkeels om Ollie Watkins."

"Er was weinig twijfel wie zij naar de kant wilden. Kane was een desolaat figuur toen hij naar de kant werd gehaald. En zo blijft hij wachten op die eerste grote trofee uit zijn carrière. Een nieuwe kans op een groot toernooi is wéér voorbij.”

Ook Daily Mail spaart de Engelse spits niet. In zijn rapport is Kane de enige met een buis: 4 op 10. Walker, Guehi, Rice, Foden en de ingevallen Watkins moeten het met een vijfje doen. Maar Kane dus: “Zo immobiel en, zoals al elke match op dit EK, duidelijk niet fit."

Het verhaal van Southgate zal nu zeker voorbij zijn

"Zijn eerste baltoets liet al te dikwijls te wensen over en toen hij dat een keer wou herstellen, leverde hem dat een gele kaart op. Had zijn been daar hoger gegaan, was het rood geweest. Kane leed ook veel balverlies. Met recht en reden vervangen op het uur. Het is triest om te zeggen, maar op dit EK was Kane louter een passagier.”

“De mannen bewogen een heel toernooi op een slappe koord en eindigen het EK met hartzeer”, zegt The Sun. “Maar je kan niet anders stellen dan dat Spanje een verdiende kampioen is. Gedurende het hele EK presteerde Engeland gewoon slecht."

"En het grootste deel van de finale werd het overklast. Door de late tegengoal kan je spreken van een laat verdriet, maar niet van een mislukking. Daarvoor was Spanje dit EK gewoonweg te goed. En was Engeland slechts een ploeg die leefde van enkele momenten.”

“En zo komt voetbal alweer niet thuis. Het verhaal van Southgate zal nu zeker voorbij zijn. Hij heeft Engeland flink op de kaart gezet, maar na twee finales, een halve finale en een kwartfinale zal hij de geschiedenis ingaan als de man die bijna een groot toernooi won. A nearly man. Tegen dat het WK begint, zitten we al aan 60 jaar met pijn en verdriet. Elk jaar wordt het er pijnlijker op...”