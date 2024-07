Lionel Messi in tranen ondanks winst in Copa America: 'Het einde van een tijdperk'

Argentinië heeft zijn recordaantal Copa América-titels uitgebreid naar zestien door in de finale Colombia met 1-0 te verslaan, maar de vreugde van de overwinning werd overschaduwd door het uitvallen van Lionel Messi. De sterspeler verliet het veld halverwege de tweede helft.

Messi had al in de eerste helft te kampen met fysieke klachten na een harde tackle van Santiago Arias. Arias tikte Messi op de voet, waardoor de Argentijn zich zichtbaar ongemakkelijk voortbewoog. Ondanks de pijn wist Messi de eerste helft wel af te maken.

De grote vraag bij het begin van de tweede helft was of Messi weer aan de aftrap zou verschijnen. Tot opluchting van de Argentijnse supporters was dat het geval. Echter, halverwege de tweede helft, verstapte Messi zich tijdens een sprintduel. Na een korte behandeling op het veld werd duidelijk dat hij niet verder kon spelen.

Toen Messi van het veld ging, kreeg hij een staande ovatie van het publiek. Het was een emotioneel moment voor de achtvoudig winnaar van de Ballon d’Or. Hij wierp uit frustratie zijn schoen op de grond en nam in tranen plaats in de dug-out.

In de finale zelf hadden zowel Argentinië als Colombia mogelijkheden om te scoren, maar na negentig minuten stond het nog 0-0. In de verlenging was het uiteindelijk Lautaro Martínez die het winnende doelpunt maakte, waarmee Argentinië de Copa América-titel veiligstelde.

Hoewel Messi nog geen uitsluitsel heeft gegeven over zijn toekomst, is de kans groot dat dit zijn laatste toernooi voor Argentinië was. Messi heeft in totaal 187 keer het shirt van Argentinië gedragen waarmee hij in 2022 de wereldbeker won.