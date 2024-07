'Lommel SK informeert naar speler van reeksgenoot met ervaring op hoogste niveau'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lommel SK haalde al vijf nieuwkomers binnen. Toch is de honger van de ploeg bijlange nog niet gestild.

Lommel SK is deze zomer al druk in de weer geweest op de transfermarkt en volgens Het Belang van Limburg is er nog versterking op komst.

Zo zou de ploeg van trainer Steven Bould geïnformeerd hebben bij Patro Eisden naar de voorwaarden om Stef Peeters op te halen.

De 32-jarige middenvelder ligt nog tot 30 juni 2027 onder contract in Maasmechelen, maar hij mag andere oorden opzoeken van de club.

Zijn marktwaarde is op dit moment 400.000 euro volgens Transfermarkt. Heel erg concreet zou de interesse echter nog niet zijn, zo klinkt het.

Lommel vernam ook de interesse voor de 19-jarige Zalan Vancsa uit Saoedi-Arabië, maar de Hongaarse flankspeler heeft geen interesse in een exotisch avontuur.

Afgelopen weekend kon Lommel SK voor het eerst winnen in de voorbereiding. De Braziliaan Caue scoorde het enige doelpunt in een oefenwedstrijd tegen Al Ahli uit Qatar.