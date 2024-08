Milan-coach trekt zich niets aan van transersoap rond Saelemaekers én sneert héél duidelijk naar zijn bazen: "Ik kan niét begrijpen dat sommigen dat niet zien"

Ligt de toekomst van Alexis Saelemaekers in Milaan of in Turijn? Het getouwtrek rond de flankspeler begint stilaan op een soap te gelijken. Paulo Fonseca heeft voor een zoveelste plottwist gezorgd. Onze landgenoot stond afgelopen weekend in de basis tijdens de seizoensopener.

Eén ding is zeker: Juventus FC is concreet voor Alexis Saelemaekers. Thiago Motta staat sinds dit seizoen aan het roer bij De Oude Dame en wil de twaalfvoudig Rode Duivel naar Turijn halen. Dat is niet verwonderlijk. Saelemaekers voetbalde vorig seizoen op huurbasis voor Bologna FC 1909 onder… Motta. De coach wil dan ook héél graag een vervolg breien aan dat verhaal. © photonews Ook AC Milan - of beter gezegd: enkele bestuursleden - willen meewerken aan een transfer. I Rossoneri hopen via de transfer van Saelemaekers de boekhouding iets groener te kleuren. Al is dat niét naar de zin van Paulo Fonseca. "Voor mij is er geen twijfel mogelijk", aldus de coach van Milan in SPORT MediaSet. "Saelemaekers moet blijven. Hij is een speler die van waarde kan zijn voor onze ploeg op verschillende posities in offensief én defensief opzicht." Ligt de toekomst van Alexis Saelemaekers bij AC Milan of bij Juventus FC? "Ik zie hem héél graag bezig", besluit Fonseca met een sneer naar zijn bestuurskamer. "Ik kan niet begrijpen dat sommigen dat niet zien. Elke coach zou blij zijn om zo'n speler te hebben in zijn selectie. Ik hoop dat ons bestuur dat zal begrijpen."