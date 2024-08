Analist heeft serieuze vragen bij selectie Tedesco: "Op training? Daar ben ik ook al vaak goed geweest"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Domenico Tedesco heeft gisteren zijn selectie vrijgegeven waarin een paar nieuwe namen zitten en een paar routiniers in ontbreken. Volgens Franky Van der Elst speelt hij met vuur, want de Nations League-wedstrijden zullen wel degelijk heel belangrijk worden.

Van der Elst heeft toch wel wat bedenkingen. "Er is een generatiewissel, hé. Al moeten we ons blijkbaar geen zorgen maken, we hebben toch twaalf geweldige buitenspelers", verwijst hij naar de uitspraak van de bondscoach.

"Wat we meemaken, is niet zo abnormaal. Maar Tedesco moet nu vooral niet denken dat deze matchen een soort voorbereiding kunnen zijn op het WK. Niet na zo'n EK. Hij is te veel krediet kwijt. Hij moet resultaten boeken."

Tedesco liet Lukaku zelfs thuis. Die voelde zich niet klaar. "Ik denk dat Tedesco ook wel weet dat hij Lukaku en De Bruyne te vriend moet houden. Maar er zijn toch een aantal dingen in zijn selectie waarvan ik denk… hij durft doorselecteren, maar hoe ver kan je daarin gaan?"

Zoals het oproepen van Julien Duranville en Arne Engels. "Engels vind ik een beetje raar. Ze kennen hem van de beloften en hij heeft indruk gemaakt op training. Daar ben ik ook al vaak goed geweest, hé. En Duranville, die heeft 31 minuten gespeeld in de beker dit seizoen. Vermeeren nog niets."

Want de positie van Tedesco is wankel. Binnen zijn eigen Raad van Bestuur wilden sommigen al van hem af. En straks komt er met Vincent Mannaert waarschijnlijk een nieuwe CEO. "Dit tweeluik wordt superbelangrijk voor hem. Ik hoop voor hem dat die match tegen Israël niet wordt afgelast . Als alleen Frankrijk overblijf, kan dat vervelend worden. Tedesco moet resultaten boeken, maar dat ook realiseren met een ploeg en een nieuwe verdediging waarvan je zegt: Amai, daar kunnen we een paar jaar mee verder .”