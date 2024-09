KAA Gent gaat voor héél dure winger uit... de Challenger Pro League

KAA Gent wil zich nog versterken in de laatste dagen van de mercato. Nu hebben ze volgens Sacha Tavolieri hun oog laten vallen op een heel dure winger, die bij... Lommel SK speelt.

Zoals iedereen wel weet is Lommel deel van de City Group en die stallen wel eens jonge talenten in Limburg. Zo ook Zalan Vancsa, een 19-jarige linksbuiten die voor drie miljoen werd weggekocht bij MTK Budapest.

Vancsa speelde vorig seizoen 36 wedstrijden voor Lommel met 13 goals en 5 assists als mooie statistieken. Hij is dan ook geen goedkope optie. Volgens Tavolieri heeft Gent al een eerste bod uitgebracht.

Ze hopen hem voor 5,5 miljoen plus 25 procent van een toekomstige doorverkoop te kunnen losweken, maar bij de City Football Group zijn ze daar niet tevreden mee.

Zij willen 7 miljoen voor de Hongaarse jeugdinternational. De deal is niet makkelijk, want Vancsa had deze zomer verschillende aanbiedingen uit Saoedi-Arabië voor heel wat meer geld.

Maar hij weigerde nu al naar de woestijn te verhuizen. Gent zal snel moeten handelen als ze hem voor morgenavond nog binnen willen hengelen.