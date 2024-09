Kevin De Bruyne uit bezorgdheid over drukke kalender: "Het lijkt alsof geld luider spreekt dan de stem van de spelers"

De Bruyne benadrukte de problemen die voortkomen uit de uitbreiding van de Europese clubcompetities en de komst van het vergrote Club World Cup.

De Rode Duivel gaf aan dat de werkelijke problemen pas na het Club World Cup-toernooi zichtbaar zullen worden. "We weten dat er slechts drie weken zijn tussen de Club World Cup-finale en de eerste Premier League-wedstrijd. We hebben dus drie weken om uit te rusten en ons voor te bereiden op nog eens 80 wedstrijden," aldus De Bruyne.

"Misschien gaat het dit jaar nog goed, maar volgend jaar zou het problematisch kunnen worden. Het probleem is dat UEFA en FIFA extra wedstrijden blijven toevoegen, en hoewel we onze bezorgdheid uiten, zijn er geen oplossingen gevonden. Het lijkt erop dat geld luider spreekt dan de stem van de spelers."

Europese leden hebben volgens Reuters juridische stappen ondernomen tegen FIFA over het uitgebreide Club World Cup-toernooi, dat volgend juni in de Verenigde Staten van start gaat.

Een rapport van het International Centre for Sports Studies in Zwitserland gaf dan weer aan dat er geen duidelijk bewijs is van een toename in de werkbelasting van profspelers sinds de jaren 2000.

🚨⚠️ De Bruyne: “The PFA and other player associations have tried to find solutions…”.



“The issue is UEFA and FIFA keep adding extra matches”.



“We can raise concerns, but no solutions have been found”.



“It seems money speaks louder than players' voices!”, says via @Reuters. pic.twitter.com/8PzTIogMlQ