Na alle problemen: Lommel SK overtuigt en boekt broodnodige overwinning

Lommel SK trok naar Francs Borains met maar één doel: winnen. Na de problemen op en naast het veld waren drie punten meer dan welkom.

Het loopt de laatste tijd allemaal niet zoals gehoopt bij Lommel SK. De club pakte 3 op 9 in de competitie en werd door Belisia Bilzen uit de beker geknikkerd.

Dat allemaal terwijl de club enkele maanden geleden nog bijna promotie naar de Jupiler Pro League kon afdwingen. De barragematchen tegen KV Kortrijk werden toen wel allebei verloren.

Ook naast het veld zou niet alles in orde zijn. Bovendien vertrok CEO Mike Green bij de club. Dus was winnen de boodschap op zaterdag, en die hadden de speler duidelijk heel goed begrepen.

Na tien minuten spelen kon Diego Rosa de bezoekers op voorsprong brengen. De Limburgers lieten er geen gras over groeien: in minuut 12 was het Lucas Schoofs die de voorsprong kon verdubbelen.

Na een halfuur leek de wedstrijd gespeeld. Salah maakte er 0-3 van. Nadien kon Prunier zijn club toch de 1-3 schenken, wat later ook de eindstand werd.

Deze overwinning was broodnodig voor Lommel. De club staat nu (even) op de zesde plaats in de CPL met 6 punten. De gedeelde leiders tellen er 7 op dit moment. Is de trein nu vertrokken voor Lommel?