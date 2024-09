STVV-CEO Tateishi over lastig transferdossier: "Voor de volle honderd procent: dat was onmogelijk"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV zag deze zomer heel wat sterkhouders vertrekken. Dit zorgde voor heel wat onvrede bij de supporters, zeker omdat er niet snel vervanging kwam.

STVV begon niet goed aan het seizoen met drie punten na zes speeldagen. Dit had ook te maken met het feit dat er heel wat sterkhouders verkocht werden.

Ook heel wat jonge spelers uit de streek vertrokken. Mathias Delorge tekende bij KAA Gent, maar naar verluidt had STVV hem ook nog een seizoen kunnen houden. Iets waar de fans blij mee hadden geweest.

Dit ontkent CEO Takayuki Tateishi met klem. "Voor de volle honderd procent: dat was onmogelijk. We hebben veel meetings gehad met zijn makelaar en ook met de speler zelf", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Mathias was klaar voor die stap hogerop. Een nieuw contract bij STVV was geen optie", benadrukt hij. Verder vertrokken ook Matte Smets en Jarne Steuckers naar KRC Genk, de rivaal.

Hier was de CEO duidelijk niet mee opgezet. "Het enige gegeven dat ikzelf echt pijnlijk vond, is dat we meerdere pionnen naar Genk zagen verhuizen."