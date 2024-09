Anderlecht mist nog twee sterkhouders voor wedstrijd tegen Ferencvaros waaronder Dreyer, maar die ontbreekt niet vanwege een blessure...

Anderlecht start zijn Europese avontuur dit seizoen met een thuiswedstrijd tegen Ferencvaros. Geen makkelijke opdracht, meteen tegen de Hongaarse kampioen.

De club maakte zopas haar selectie bekend. Daarin zien we dat twee sterkhouders nog ontbreken voor de Europa League-wedstrijd. Ludwig Augustinsson en Anders Dreyer zijn er niet bij.

Op de training van dinsdag ontbraken beide spelers ook al. Augustinsson is nog niet hersteld van zijn hoofdblessure, er werd al verwacht dat hij niet zou spelen.

Anders Dreyer zou last hebben gehad van zijn knie, maar er werd wel gehoopt dat hij bij de selectie zou zitten. Maar een blessure is nu niet de reden dat hij er niet bij is.

De Deense aanvaller is namelijk net vader geworden. De club deelde mee dat dat de reden van zijn afwezigheid is. Dreyer plaatste zelf ook al een bericht op sociale media waarin hij het nieuws meedeelde.

Squad news. 🟣⚪ #ANDFER



ℹ️ Anders Dreyer just became a father and is not part of the squad. pic.twitter.com/uXZJyqAV2w