Serieuze domper voor Frankrijk met oog op wedstrijd tegen Rode Duivels

Kylian Mbappé liep onlangs een blessure op bij Real Madrid, maar woensdag stond hij alweer op het veld in de Champions League. Toch zal hij er niet bij zijn wanneer Frankrijk naar België reist.

Kylian Mbappé liep in de wedstrijd tegen Alaves in La Liga een blessure op. Toen voorspelde men dat hij zeker drie weken out zou zijn. Ook wanneer België het tegen Frankrijk opneemt.

Daarom was het bijzonder opvallend dat de aanvaller wel bij de selectie zat voor de Champions League-wedstrijd tegen LOSC van woensdag. Nog straffer: hij speelde zelfs.

Rond het uur mocht hij invallen voor Endrick. Real, zonder Thibaut Courtois die ook geblesseerd is, verloor de wedstrijd wel met 1-0.

Daarom rees de vraag of Mbappé dan toch fit genoeg zou zijn om tegen België te spelen. Wel, nu weten we het anwoord, want hij zit niet bij de selectie van Didier Deschamps.

Zo krijgt Mbappé meer tijd om te herstellen van zijn blessure. Ferland Mendy en Adrien Rabiot zullen er ook niet bij zijn.