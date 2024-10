Domper voor Italië met oog op wedstrijd tegen Rode Duivels

Moise Kean moet forfait geven voor de twee Nations League-wedstrijden van Italië. Luciano Spalletti heeft daarom Lorenzo Lucca, de aanvaller van Udinese, opgeroepen.

De blessures blijven zich opstapelen voor de wedstrijden van de Nations League. Net zoals de afwezigheid van onder meer Kevin De Bruyne en Amadou Onana bij de Rode Duivels, zal Italië ook moeten omgaan met blessures bij verschillende spelers.

De Squadra heeft de afwezigheid van Moise Kean officieel bevestigd. De aanvaller van Fiorentina kampt met pijn in zijn onderrug. De voormalige speler van Juventus en PSG zat bij de selectie tijdens de laatste interlands, waarbij hij zelfs tegen Israël scoorde.

Eerste selectie voor Lorenzo Lucca

Als vervanging heeft bondscoach Luciano Spalletti Lorenzo Lucca opgeroepen. De 24-jarige aanvaller speelt bij Udinese. Met zijn 3 doelpunten (5 als we de doelpunten in de beker meetellen), is hij een van de sleutelfiguren van de goede start van zijn team (Udinese staat vijfde in de Serie A).

Hij kwam over van Pisa voor acht miljoen euro na vorig seizoen al op huurbasis bij de club te hebben gespeeld. De aanvaller heeft een indrukwekkend gestalte: hij is net iets meer dan twee meter lang (2,01m om precies te zijn). Als hij donderdag tegen de Rode Duivels in actie komt, zullen de Belgische verdedigers flink moeten knokken.

Met twee overwinningen in hun eerste twee wedstrijden in Frankrijk (1-3) en tegen Israël (1-2), staan de Italianen momenteel bovenaan in de groep. Maar België zou op gelijke hoogte kunnen komen als het in Rome wint.