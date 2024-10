Degryse stelt ultimatum bij nationale ploeg: "Dan zal het slecht aflopen"

De Rode Duivels spelen maandag in de Nations League tegen Frankrijk. De nationale ploeg moet dringend wat laten zien aan zijn supporters.

Een maand geleden kregen de Rode Duivels in Lyon voetballes van de Fransen. In die enkele weken tijd kan er niet veel veranderd zijn, waardoor de waardeverhouding tussen beide ploegen nog altijd hetzelfde blijft.

“Ik zou zeggen: 'Doe normale dingen'. Frankrijk speelt in een duidelijk spelsysteem. Pas je niet opnieuw aan. Ik hoop in eerste instantie dat hij aan jongens als Doku benadrukt dat ze offensief hun ding mogen doen”, benadrukt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Het enige verschil met Lyon is dat de match nu gespeeld wordt voor een vol huis Belgische fans. “Dát kan de ploeg extra energie geven. Alleen... Je zal het publiek enkel meekrijgen als je op een positieve manier aan het duel begint. Dat betekent: in een normale veldbezetting. En door juiste keuzes te maken.”

Als Domenico Tedesco nu opnieuw voor rare tactische keuzes gaat, dan zal hij zichzelf volgens Degryse helemaal voor schut zetten. “Als hij het eenvoudig houdt en we worden dan overklast door de Fransen... Niemand zal het de ploeg of de coach kwalijk nemen. Zeker niet als ze er alles aan gedaan hebben en voluit hun kans gegaan zijn. Dan zal een nederlaag door het publiek aanvaard worden.”

“Het zal dus belangrijk zijn om uit te gaan van de eigen sterkte én om iedereen op zijn juiste positie te zetten”, meent Degryse. En als dat niet gebeurt? “Dan zal het slecht aflopen, vrees ik”, lacht de analist.