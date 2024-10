Moet Tedesco niet denken om vergeten spits terug te halen? Met Openda lukt het op deze manier niet

Domenico Tedesco riep voor deze interlandperiode Cyriel Ngonge op. Maar wie denkt er dat de spits van Napoli straks kansen gaat krijgen? Tedesco heeft duidelijk een spitsenprobleem als Romelu Lukaku er niet bij is. En een oudgediende komt blijkbaar niet in aanmerking.

Loïs Openda, aanvaller van RB Leipzig, heeft zijn beperkingen getoond in het systeem van de Belgische nationale ploeg onder coach Domenico Tedesco. Terwijl Openda in de Bundesliga profiteert van de ruimtes die zijn stijl van spelen vereist, verloopt de omschakeling in de Belgische ploeg niet op de juiste manier.

Nationale ploeg niet vergelijkbaar met Leipzig

Dit leidt ertoe dat de aanvaller vaak onzichtbaar is wanneer hij niet in staat is om zijn kwaliteiten volledig te benutten. Een belangrijk aspect van Openda's spel is zijn snelheid en vermogen om ruimtes te vinden.

In de Bundesliga, waar het spel vaak snel en direct is, kan hij zijn snelheid en dribbelvaardigheden gebruiken om verdedigers te passeren en kansen te creëren. Echter, wanneer hij met de Belgische ploeg speelt, lijkt hij te worstelen om deze ruimtes te vinden.

Analisten wijzen erop dat wanneer hij geen ruimte heeft om te opereren, Openda in het spel verdwijnt. Dit was duidelijk zichtbaar in de recente wedstrijden, waar hij in Italië bijvoorbeeld als een beginneling werd opgesloten door de tegenstander.

Bovendien voelt Openda zich niet op zijn gemak in een rol als pivot, waarbij hij met zijn rug naar het doel speelt.Wanneer hij niet goed wordt bediend, heeft hij moeite om zijn impact te maken en verdwijnt hij uit de wedstrijd. Dit moet Tedesco toch zorgen baren.

Benteke? Batshuayi?

In de discussie over mogelijke alternatieven voor Openda wordt soms gesproken over een terugkeer van Christian Benteke. Maar wat is het niveau van de MLS tegenwoordig waard?

Een andere speler die misschien in beeld zou moeten komen, is Michy Batshuayi. De 31-jarige spits is misschien niet de beste als het aankomt op tactiek, maar hij kan een doelpunt maken. Als Tedesco verstandig is, zou hij moeten overwegen om Batshuayi opnieuw te betrekken bij de nationale ploeg, aangezien hij achter Romelu Lukaku de enige speler is met een echt doelgevoel.