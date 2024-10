Marc Degryse zegt hoe het nu verder moet met De Bruyne en Lukaku bij Rode Duivels

De Rode Duivels staan met 4 op 12 achter hun naam in de Nations League. De prestatie tegen Frankrijk doet echter hopen op meer.

Na het teleurstellende EK in Duitsland en een 4 op 12 in de Nations League is er werk aan de winkel voor de Rode Duivels en bondscoach Domenico Tedesco. Toch ziet Marc Degryse het nog goed komen.

“Op wat we gezien hebben tegen Frankrijk, kunnen ze alleszins verderbouwen. Maar de situatie zal precair blijven, mochten de resultaten in november tegenvallen. Ze moeten er alles aan doen om te winnen en Tedesco moet de beste spelers selecteren”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Maar daarvoor moeten ze wel fit zijn. En dan kijken we uiteraard naar Kevin De Bruyne die eigenlijk al forfait gaf voor de volgende interlandbreak, maar ook naar Romelu Lukaku die er dit keer niet bij was, maar bij Napoli wel al een goede indruk liet.

“Of ik daarmee zeg dat hij Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku moet oproepen? Goh, De Bruyne zou ik met rust laten. Maar ik zie geen enkele reden om een fitte Lukaku nog eens thuis te laten.”

Voor Degryse is er geen enkele reden meer waarom Big Rom die interlands met de Rode Duivels niet zou moeten spelen. Tedesco kan hem heel goed gebruiken, zo beseft ook Degryse. “Een scorende spits kunnen we goed gebruiken”, besluit hij.