Romelu Lukaku heeft nog een grote droom: spits bereidt comeback voor... en niet alleen als speler

Dat Romelu Lukaku zal terugkeren naar Anderlecht is een zekerheid. Maar nu zou de spits niet alleen speler willen zijn. Hij denkt aan een veel bredere rol.

Romelu Lukaku zal terugkeren naar Anderlecht, al blijft het nog maar de vraag wanneer. De spits van Napoli won afgelopen weekend de landstitel in Italië, maar blijft naast zijn drukke leven in Italië paars-wit nog heel goed in de gaten houden.

Hij zou iedere wedstrijd kijken. Dat Lukaku zijn carrière afsluit bij de club van zijn hart staat al vast. Het is een kwestie van tijd, al wil de Rode Duivel niet alleen komen om te spelen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Lukaku nog een grote droom. Hij wil Anderlecht zijn DNA terug bezorgen. En dat zou hij liefst doen door een grotere rol op te nemen.

Daar heeft hij over gepraat met tientallen mensen rond de club. Van ex-werknemers tot voormalige spelers en trainers die nu nu nog in dienst zijn bij de Brusselse club. Hij heeft duidelijke ideeën voor het sportieve plaatje.

HLN meldt dat het ideale beeld van Lukaku is om drie of vier ervaren spelers in de basis te hebben. Hij noemde het voorbeeld van Youri Tielemans, die hij graag ook nog enkele jaren bij Anderlecht ziet spelen. Verder wil hij dat paars-wit goed in de eigen jeugd blijf investeren.