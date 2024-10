Johan Boskamp laat zich uit over positie van Domenico Tedesco bij de Rode Duivels: "Na wat ik in de laatste twee wedstrijden heb gezien..."

Bondscoach Domenico Tedesco staat al een hele tijd onder druk. Na de nieuwe nederlaag tegen Frankrijk hadden de fans er genoeg van.

Toen de Rode Duivels begin deze week opnieuw verloren van Frankrijk, hadden een hele hoop fans er genoeg van. Na afloop riepen ze om het ontslag van de bondscoach.

Volgens Johan Boskamp had niet gemoeten. "Nee joh, die spreekkoren sloegen helemaal nergens op. De Rode Duivels speelden gewoon een goeie wedstrijd. Alleen het scorend vermogen ontbrak. Mij ga je niet snel zien meehuilen met de wolven. Zeker niet als er geroepen wordt om het ontslag van een trainer", begint hij bij Het Belang van Limburg.

Tegen Frankrijk speelden de Rode Duivels wel een zeer degelijke partij. Alleen ontbrak het aan efficiëntie. Tielemans kon bovendien in de eerste helft een penalty niet omzetten.

Voor Boskamp mag Tedesco gewoon aanblijven voorlopig. "Na wat ik in de laatste twee wedstrijden heb gezien, kan je hem nu moeilijk ontslaan. Hij is ook nog altijd aan het bouwen aan een nieuwe ploeg. Zo somber als sommige analisten het laten uitschijnen, is het ook weer niet."

"Courtois zien we niet meer terug onder deze bondscoach, maar haal de Kev en Romelu er weer bij en je hebt toch nog altijd een aardig ploegje. Voorlopig krijgt hij van mij nog altijd het voordeel van de twijfel", besluit hij.