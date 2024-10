🎥 "We gaan nergens heen": supporters blijven urenlang in hun tribune zitten en laten wedstrijd stopzetten

Djurgardens liet twee jaar geleden aan KAA Gent zien waar ze allemaal toe in staat waren. Op het veld gaf het team uit Stockholm twee nederlagen aan de Buffalo's in de Conference League. En in de tribunes staken de bezoekende supporters de toenmalige Ghelamco Arena in brand.

Afgelopen weekend waren de spelers minder succesvol. De verplaatsing naar Hammarby was nochtans van groot belang voor beide ploegen, die op dat moment de tweede plaats deelden in het klassement.

The Hammarby players went out on the pitch to applaude the fans. The captain Nahir Besara thanked the fans for their support. pic.twitter.com/NgU2ZnCc9J