Vader Thierry Hazard ging zelfs niet meer naar de laatste wedstrijden van Eden kijken: dit zei hij tegen zijn zoon

Eden Hazard kende een triest einde van zijn carrière bij Real Madrid. Maar de glimlach keerde snel terug op zijn gezicht na zijn pensioen.

Zijn deelname aan vele galawedstrijden doet vermoeden: de liefde voor het voetbal is niet verdwenen voor Eden Hazard. Tenminste, wat betreft voetbal zoals hij het graag heeft. Zijn vader Thierry bevestigt dit bij Le Soir: zijn zoon heeft een manier gevonden om plezier te beleven op het veld.

"Deze galawedstrijden stellen hem in staat om te genieten van het plezier van amateurvoetbal dat hij niet heeft meegemaakt. We spelen twee helften om vooral van de derde te genieten. Vandaag kan hij een sigaret roken als hij wil of zelfs... een hamburger eten. Vandaag is hij weer echt gelukkig", verklaart vader Thierry.

Hij begreep de keuze van zijn zoon dan ook om te stoppen. "Eden speelde voetbal omdat het een plezier was," legt Thierry Hazard uit. De zorgeloosheid die zijn kracht was, was op het einde verdwenen bij Real Madrid.

"Uiteindelijk ging ik niet meer naar hem kijken, omdat ik tegen hem zei: 'Het is een show, geef mensen plezier zoals vroeger bij Chelsea en de Rode Duivels. Maar om plezier te geven, moet je het ook nemen. En jij neemt het niet meer, dus kan je ook niet meer geven.' Hij heeft toen een jaar contract bij Real Madrid laten vallen in plaats van het te accepteren."

Een beslissing die hem weer liet opbloeien. Niet per se ver weg van de velden, maar ver weg van de druk die hij nooit wilde voelen.