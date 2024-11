Diego Simeone kwaad op La Liga na natuurramp: "Het is onzinnig"

Atlético Madrid-coach Diego Simeone heeft kritiek geuit op La Liga's besluit om alleen de wedstrijden in de zwaarst getroffen gebieden rond Valencia uit te stellen vanwege het noodweer.

Simeone moet met zijn ploeg morgen aantreden tegen Las Palmas, maar begrijpt niet dat de volledige speelronde niet is stilgelegd. “Voor veel mensen is dit een verschrikkelijk drama en wij moeten gewoon verdergaan alsof er niets aan de hand is", aldus de Argentijn. Hij noemt het onverstandig en vindt dat de situatie om meer empathie vraagt.

La Liga besloot om alleen de duels tussen Valencia en Real Madrid en Villarreal en Rayo Vallecano uit te stellen, omdat deze clubs zich in de directe omgeving van de overstromingen bevinden. Simeone heeft echter moeite met die beperking.

“Er gebeuren verschrikkelijke dingen en het is emotioneel om te zien hoe mensen elkaar helpen", zei hij tijdens de persconferentie. "Het is vreemd dat we moeten blijven voetballen in zo'n omstandigheden. Het is onzinnig, het slaat eigenlijk nergens op."

Ook Barcelona-trainer Hansi Flick voelt mee met de slachtoffers en toont begrip voor Simeone’s standpunt. Hoewel Flick zich realiseert dat het voor La Liga geen eenvoudige beslissing is om een hele speelronde af te gelasten, steunt hij het idee van een algehele stop. “Dit is een tragedie voor een hele regio. Als wij als competitie op enige manier kunnen helpen, moeten we dat doen. De rest is aan La Liga.”

Ondanks de zorgen rond het noodweer bereiden Flick en Simeone hun teams voor op hun wedstrijden. Flick’s Barcelona speelt morgen tegen Espanyol in de Catalaanse derby, terwijl Simeone en Atlético de confrontatie aangaan met Las Palmas. Toch blijft de situatie rond het noodweer als een schaduw boven de competitie hangen.