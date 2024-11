Serieuze domper voor bondscoach Tedesco: maar liefst vijf Rode Duivels haken af en hebben de selectie verlaten

De Rode Duivels reizen zaterdagnamiddag naar Hongarije om het er zondag op te nemen tegen Israël in de Nations League. De kwartfinales kunnen ze ondertussen niet meer halen.

Maar toch zal een overwinning deugd doen in deze moeilijke periode. Alleen wordt het er niet gemakkelijker op voor Domenico Tedesco en zijn team...

Zo ontbraken Romelu Lukaku, Amadou Onana, Maxim De Cuyper en Arthur Theate al op training op zaterdag. Weinig geruststellend nieuws was het.

En de vrees werd werkelijkheid. De Rode Duivels deelden zaterdag zelf mee dat de vier niet fit zijn voor de wedstrijd tegen Israël en het team al hebben verlaten.

Bovendien is Romeo Lavia er ook niet bij. Hij zou ook niet fit zijn voor de wedstrijd, en was er tegen Italië ook al niet bij.

Onana, Lukaku, De Cuyper, Lavia and Theate are not fit for the game against Israel and left the squad.