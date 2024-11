🎥 Iets om naar uit te kijken: Wesley Sonck duikt samen met dochter Amy op in voetbalprogramma

Wesley en Amy Sonck zullen vanaf februari samen op televisie te zien zijn. Ze doen mee aan Master of Madness.

Dries Mertens en Jan Vertonghen kwamen met het idee voor Masters of Madness, een voetbaltoernooi met teams op een kleiner speelveld.

Vorige week werd FC Paniekaanval voorgesteld, het team van Kat Kerkhofs en Bockie De Repper. Het tweede team wordt gecoacht door Wesley en zijn dochter Amy Sonck.

Zij leiden team Blue Thunder. In totaal zullen maar liefst acht teams voorgesteld worden voor de competitie. Die wordt gespeeld in de kerstvakantie in de Waagnatie in Antwerpen.

“Wesley is altijd oprecht: als speler, als coach, als commentator maar ook als vriend. Ik hou van zijn onbevangenheid maar nog meer van zijn humor”, zegt Vertonghen aan Het Nieuwsblad.

“Het lijkt moeilijk om Wesley tegen te spreken, maar Amy heeft er echt weinig moeite mee”, zegt Dries Mertens al lachend over diens dochter.

Masters of Madness vanaf 3 februari te bekijken op Play4, GoPlay en YouTube.