Rode Duivels reageren anoniem op positie van Tedesco: "Misschien wou hij Lukaku niet bruuskeren"

Domenico Tedesco liet weten dat de kleedkamer nog altijd achter hem staat. Dat lijkt echter slechts de halve waarheid, want er worden binnen de spelersgroep toch vragen gesteld over zijn aanpak. Vooral dan over hoe hij met de vedetten omgaat.

De hele zaak rond Thibaut Courtois heeft heel wat commotie veroorzaakt en volgens Het Nieuwsblad heeft dat ook bepaald hoe hij met de andere twee peilers van de nationale ploeg omging. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku mogen zich iets meer permitteren dan de rest. Sommige spelers ervaren dat De Bruyne en Lukaku meer vrijheid krijgen. Zo mocht Lukaku interlands overslaan na overleg, terwijl De Bruyne al vroeg liet weten dat hij niet zou spelen tegen Italië en Israël. Dit roept vragen op bij enkele internationals, vooral omdat jongere spelers sneller kritiek krijgen. Toch nuanceert een ancien binnen de ploeg: “Kevin en Romelu maken het verschil. Als je dat doet, krijg je meer krediet. Simpel.” Er zijn echter ook kritische geluiden. Een anekdote van een Franstalige bron schetst hoe Tedesco tijdens het EK de afspraken niet strikt handhaafde bij Lukaku. “In de wedstrijd tegen Frankrijk moesten Lukaku en Openda verdedigend werk verdelen. Het was vooral Openda die die meters maakte, maar Tedesco zei niets. Misschien omdat hij Lukaku niet wilde bruuskeren.”