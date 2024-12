"Nog een maand tijd": Sam Kerkhofs moet knopen doorhakken bij 'De Spor'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sporting Hasselt staat momenteel op de tweede plaats in eerste nationale. Een onverhoopt succes volgens voorzitter Sam Kerkhofs.

Het eerste seizoen in eerste nationale van Sporting Hasselt verloopt zzer vlot. De ploeg staat momenteel in de rangschikking op een gedeelde tweede plaats.

“Daarmee zijn we heel tevreden”, zegt Sam Kerkhofs aan Het Nieuwsblad. “Met een nieuwe coach en een karrenvracht nieuwe spelers in een hogere reeks meteen bovenin meedraaien, is allesbehalve vanzelfsprekend.”

Het voetbal is bijzonder attractief aldus de voorzitter, enkel de efficiëntie moet omhoog. Met een tweede plaats in de rangschikking mag er ook omhoog gekeken worden.

Het is momenteel nog wat koffiedik kijken waar de toekomst ligt van De Spor. Niemand uit de reeks lijkt geïnteresseerd om een stap hoger te spelen.

Daarvoor lijken de voorwaarden voor de meeste ploegen zo goed als onhaalbaar. “We zijn nog steeds volop in de onderzoeksfase. Er zijn nog zoveel onduidelijkheden in het hele verhaal dat ik er vandaag geen uitspraken over wil doen.”

Kerkhofs heeft nog eventjes tijd om alles te laten bezinken, al moet er wel een beslissing komen. “Pas half januari moeten de geïnteresseerde clubs kleur bekennen.”