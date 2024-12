De analisten is één iets, maar dit denken helderzienden over de Rode Duivels in 2025

De Rode Duivels hebben een zwak 2024 achter de rug. Het valt af te wachten of 2025 een beter jaar wordt.

De Rode Duivels speelden in 2024 een bijzonder zwak EK in Duitsland. Ook de campagne in de Nations League stelde bitter weinig voor. Dat leidde tot de harde smeekbede om bondscoach Domenico Tedesco te ontslaan. Niet alleen het publiek vraagt daarom, maar ook nagenoeg alle analisten.

Toch is het nog altijd niet zover gekomen dat Domenico Tedesco ontslagen werd als bondscoach van de Rode Duivels. Wellicht komt dat omdat de financiële gevolgen van een dergelijke beslissing groot zijn.

We kunnen alleen maar hopen dat 2025 betere tijden brengt voor de nationale ploeg. Dag Allemaal ging te rade bij helderzienden en paragnosten om te kijken wat het nieuwe jaar zal brengen.

Over de Rode Duivels durfde Mariëlle, een helderziend medium, een voorspelling te doen. “De Rode Duivels gaan het niet goed doen in de kwalificaties en zullen zich pas in 2026 weten te plaatsen voor het WK”, klinkt het.

Dat belooft dus niet veel goeds voor de nabije toekomst voor de Rode Duivels, maar laat ons maar eerst kijken of het met Domenico Tedesco zal zijn, of iemand anders als bondscoach.