"Onbegrijpelijk": Boeckx, Mulder en Degryse leggen heetste hangijzers van Rode Duivels op tafel

Het verhaal over een mogelijk ontslag van Domenico Tedesco als bondscoach blijft nazinderen. Ook in het jaaroverzicht is het een hot item.

Bij Het Laatste Nieuws discussieerden Marc Degryse, Jan Mulder en Frank Boeckx over het voorbije voetbaljaar. Een groot deel van de aandacht ging uiteraard naar de nationale ploeg.

Over slechte resultaten, maar ook over de mogelijke opvolger voor bondscoach Domenico Tedesco. Mark van Bommel is geen optie meer, maar voor Jan Mulder is Hein Vanhaezebrouck ook goed. Een keuze waar Frank Boeckx zich niet in kan vinden.

“Hein is enkel trainer geweest in België. Van Bommel speelde voor Barcelona, Bayern en Milan. Zouden internationals die bij topclubs spelen daar toch niet gevoelig voor zijn?”, vraagt hij zich af.

Degryse wedt dan weer op een ander paard. “Ik las dat Philippe Clement weer verloren heeft met Rangers. Dat wordt toch stilaan een moeilijke situatie voor hem. Als hij opnieuw niet kan winnen na de winterstop... Past 19 januari ook nog voor jou, Jan?”

Dat er enkel naar de trainer gekeken wordt vindt Mulder geen goed idee. “Het probleem is veel groter dan dat. Ik pleit voor totale vernieuwing. Ook in de spelersgroep. Waarbij ik dus ook twee spelers reken voor wie ik al jaren ontzettende bewondering heb: De Bruyne en Lukaku. Zij zitten op een breekpunt in hun carrière.”

Degryse gaat niet akkoord. “Over anderhalf jaar vindt het WK plaats. De Bruyne wordt dan 35, Lukaku 33. Ik zou er nog alles aan doen om hen tot dan aan boord te houden.”

Voor Boeckx is het belachelijk dat spelers zelf bepalen wanneer ze spelen. “Als je fit bent, ben je er gewoon bij. Kevin, Romelu, eerder Courtois: ze hebben zelf hun eigen agenda proberen te bepalen. Dat sijpelt onvermijdelijk ook door in de mentaliteit rond de nationale ploeg.”

Mulder geeft hem helemaal gelijk. “Tegen Frankrijk en Italië, twee heel mooie tegenstanders, hadden ze geen zin om te voetballen. Onbegrijpelijk”, besluit hij.