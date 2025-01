🎥 Hij heeft echt alles gegeven: opvallend moment wanneer Sergio Conceiçao verzorging nodig had na winst in Supercoppa met AC Milan

Men zegt altijd dat dit soort blessures de dag erna meer pijn doen, wanneer het lichaamsdeel is afgekoeld. Sergio Conceiçao zal het dus voelen vandaag.

De Portugese coach heeft zich geblesseerd tijdens de vieringen na de overwinning van AC Milan in de Italiaanse Supercup tegen Inter. Milan won na een onwaarschijnlijke comeback met 3-2.

Vermoedelijk moest de voormalige coach van FC Porto zelfs enige behandeling krijgen aan zijn rechterenkel, van de medische staf van de Rossoneri. Een kleine blessure die Sergio Conceiçao er niet van weerhield om zijn traditionele trofee-viering in de kleedkamer te doen, met een sigaar in zijn mond.

Terug in Italië zal AC Milan het zaterdag opnemen tegen Cagliari, met als doel weer aansluiting te vinden bij de topclubs in de Serie A. De ploeg staat momenteel 8e in de Italiaanse competitie.

🔴⚫️ Conceicao spilling blood for this Milan.



Getting medical treatment with his players cheering him on @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/z9xVknI8za