Schokkend! Italiaanse topclub kan niet anders dan jarenlange medewerker ontslagen omdat... hij zijn penisprothese op sociale media wierp

Lazio heeft de Spaanse valkenier Juan Bernabé op staande voet ontslagen nadat hij expliciete naaktbeelden van zichzelf op Instagram had gedeeld.

De 56-jarige Bernabé was sinds 2010 werkzaam bij de Italiaanse club en verzorgde het vliegen van de adelaar, het symbool van SS Lazio, tijdens elke thuiswedstrijd in het Stadio Olimpico.

Na vijftien jaar dienst werd zijn carrière bij Lazio abrupt beëindigd. Bernabé plaatste na een operatie waarbij een penisprothese werd geïmplanteerd expliciete beelden van zichzelf op sociale media. Deze beelden werden met grote verontwaardiging ontvangen door de club.

Er werd een penisprothese geïmplanteerd om zijn seksuele prestaties te verbeteren, welke Bernabé vervolgens trots toonde...

Lazio reageerde door de samenwerking met Bernabé "met onmiddellijke ingang" te beëindigen, verwijzend naar de ernst van zijn gedrag. De club gaf aan "geschokt" te zijn door de naaktbeelden en verklaarde dat het niet langer met iemand verbonden wil worden die het clubimago op deze manier schaadt.

In een interview met Radio24 verdedigde Bernabé zich door te zeggen dat naaktheid normaal voor hem was. "Ik ben opgegroeid in een ruimdenkend, naturistisch gezin", legde hij uit.