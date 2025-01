Roland Duchâtelet kan niet meer zwijgen: "Ik heb nog een primeur"

Het is bijna tien jaar dat Roland Duchâtelet Standard overliet aan Bruno Venanzi. Sindsdien ging het niet meer goed met de club.

De cijfers van het laatste jaarverslag van Standard zijn bloedrood. 20 miljoen euro verlies, waardoor de schuldenberg richting 70 miljoen euro gaat. Duchâtelet heeft de middelen om de club te redden en door de grote poort terug te keren, maar dat zal hij hoegenaamd niet doen, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Nog geen seconde aan gedacht”, zegt hij. “Natuurlijk is die vraag al gekomen. Zowel van mensen binnen de club als van fans. Enkele ex-spelers hebben me proberen warm te maken om Standard te redden. Namen noem ik niet, dat is niet relevant.”

Hij moet er echter niet van weten. “Ik antwoord elke keer met de gevleugelde zin: de geschiedenis kan je niet corrigeren. Een groot eergevoel heb ik niet, dat drijft me niet. Mensen mogen denken wat ze willen van mij.”

In the picture staan bij clubs, daar heeft hij geen zin meer in. Toch volgt hij het voetbal nog altijd heel erg goed op. “Ik heb nog een primeur”, klinkt het plots nog. “Binnen tien jaar gaat offside in het voetbal automatisch bepaald worden, zoals ze nu al met doellijntechnologie kunnen kijken of een bal over de lijn was.”

En hij heeft meer details, over de chips die daarvoor al bestaan. “Het zou me verbazen mocht nog niemand die techniek aan het ontwikkelen zijn. Ik ben wel vaker een voorloper geweest van evoluties in het voetbal. Jaren geleden heb ik al gezegd dat het voor scheidsrechters onmogelijk is om wedstrijden goed te beoordelen. De VAR is een gevoelige verbetering.”