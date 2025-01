Spanning stijgt in zoektocht opvolger Tedesco: "Zal niet Oscar Crucke worden"

Elke dag valt er wel een andere naam als mogelijke bondscoach van de Rode Duivels. De laatste in het rijtje is Julen Lopetegui. Kan hij de weg vrijmaken voor een mogelijke terugkeer van Thibaut Courtois naar de Rode Duivels? En wanneer komt er dan eindelijk een beslissing?

Thierry Henry, Rudi Garcia, Arne Slot, Mark van Bommel, Kasper Hjulmand, Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement en nu ook Julen Lopetegui. Het aantal mogelijke opvolgers voor Domenico Tedesco is enorm in de geruchtenmolen.

Wie wordt de nieuwe bondscoach?

Maar een keuze is er tot op heden niet gemaakt en elke keuze heeft wel zijn nadelen. Niet iedereen staat even hard te springen om de coach van de Rode Duivels te worden.

"Ik denk dat iedereen graag wil dat we het deze week weten. Ook Vincent Mannaert, want het is een heel intense periode voor hem, nog altijd. Het is geen evidente zoektocht."

Snel een beslissing?

"De Rode Duivels zijn niet meer die aantrekkelijke topploeg die elke toptrainer maar wat graag wil coachen, zoals in het verleden misschien wel was. En er zijn ook financiële beperkingen", weet Peter Vandenbempt in de gelijknamige podcast.

"En er is ook wat pech, want als Milan niet Conceiçao was komen halen, dan hadden we nu misschien al een bondscoach. Het is niet dat we door Oscar Crucke zullen gecoacht worden, niet panikeren. Mannaert houdt graag zijn opties open om finaal één kaart te trekken."